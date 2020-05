ProSiebenSat.1 stellt sich neu auf

Nachdem das Private-Equity Unternehmen Kohlberg Kravis Roberts (KKR) bereits Anteile am Springer Konzern erworben hat, baut es nun seine Beteiligungen in der deutschen Medienlandschaft aus.

Wie gestern bekannt gegeben wurde erwarb der US-Investor 5,21% der Anteile an der TV-Sendergruppe aus Bayern. Dies ist mittlerweile der zweite Einstieg des Finanzinvestors bei der ProSiebenSat.1 Media SE (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770). Bereits im Zeitraum zwischen den Jahren 2004 bis 2006 war KKR als Großaktionär des Unternehmens in Erscheinung getreten. Sein zweites Engagement bezeichnet der US-Investor als "finanzielles Investment", welches man auf eine massive Unterbewertung des Medienkonzerns am Kapitalmarkt zurückführe. "Wir sehen das Investment von KKR als Bestätigung unserer Strategie und heißen es willkommen", sagte eine ProSiebenSat1-Sprecherin. Neben KKR sind auch der italienische Mediaset-Konzern und die Czech Media Invest an der ProSiebenSat.1 Media SE beteiligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...