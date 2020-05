Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta013/14.05.2020/10:39) - 14. Mai 2020



Der Vorstand der Marinomed Biotech AG hat beschlossen, die für den 19. Juni 2020 in Wien geplante ordentliche Hauptversammlung auf den 17. September 2020 zu verschieben.



Diese Entscheidung erfolgt im Hinblick auf die aktuellen gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Österreich. Der Schutz, die Sicherheit und die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für Marinomed oberste Priorität.



Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben zu einem späteren Zeitpunkt.



Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft um Verständnis für die Verschiebung.



Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien und notiert im Prime Market der Wiener Börse. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern vertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.



Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer, Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich T +43 (0)1 250 77 4460 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com



Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at



