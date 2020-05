Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank setzt ihr Anleihekaufprogramm (PEPP), das sie im Zuge der Corona-Pandemie aufgelegt hat, unbeirrt fort, so die Analysten der Helaba.Die von der Zentralbank veröffentlichten Wochendaten würden auf umfangreiche Käufe schießen lassen. Sollten diese so fortgesetzt werden wie Zurzeit, wäre das Volumen von 750 Mrd. EUR bereits im Herbst dieses Jahres erreicht. Dies zeige an den Märkten Wirkung, denn Spekulationen, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema PSPP die Handlungsbereitschaft der Zentralbank einschränken könnte, würden nicht aufkommen. Im Gegenteil: Marktteilnehmer würden eine Erhöhung des Kaufvolumens für möglich halten. ...

