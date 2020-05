Varengold Bank AG: Vorstandsvertrag mit Dr. Bernhard Fuhrmann verlängertDGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Varengold Bank AG: Vorstandsvertrag mit Dr. Bernhard Fuhrmann verlängert14.05.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 14. Mai 2020 - Der Aufsichtsrat der Varengold Bank AG hat vorzeitig die weitere Bestellung von Dr. Bernhard Fuhrmann als Mitglied des Vorstands bis zum 14. April 2026 beschlossen und in diesem Zusammenhang eine Verlängerung seines Vorstandsvertrages mit gleicher Laufzeit vereinbart. "Die vorzeitige Verlängerung wurde vorgenommen, um frühzeitig für Planungssicherheit und langfristige Kontinuität an der Spitze der Gesellschaft zu sorgen. Darüber hinaus trägt sie der Tatsache Rechnung, dass Herr Dr. Fuhrmann die Bank erfolgreich strategisch neu positioniert und zu positiven Geschäftsergebnissen geführt hat", begründet der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Karl-Heinz Lemnitzer die einstimmige Beschlussfassung. Dr. Bernhard Fuhrmann kommentiert seine verlängerte Amtszeit wie folgt: "Ich bedanke mich für das fortgesetzte Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Frank Otten den eingeschlagenen strategischen Weg der Varengold Bank fortzusetzen und unsere operative Stärke weiter auszubauen."DisclaimerDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1044389Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044389 14.05.2020