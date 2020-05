HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Das wahre Barmittel-Potential des Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie werde durch den Abfluss für Zukäufe verdeckt, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte die Nachfrage vom Tief im April wieder anziehen und die Kosteneinsparungen ihre Wirkung entfalten, so seien die Markterwartungen für das zweite Quartal wahrscheinlich zu niedrig, was zu Bewertungsaufschlägen führen könne./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 08:05 / MESZ



ISIN: LU0307018795

