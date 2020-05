Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Positives Konzernergebnis im ersten Quartal

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im ersten Quartal 2020 ein Konzernergebnis in Höhe von 0,9 Mio. EUR erzielt. Der Umsatz belief sich auf 16,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,7 Mio. EUR), das EBITDA auf 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 12,8 Mio. EUR). Die Erlöse aus Hedging-Geschäften, die Teil des Umsatzes sind, beliefen sich auf 4,5 Mio. EUR. Aufgrund einer Steuerreform in den USA konnte ein Steuerertrag in Höhe von 2,7 Mio. EUR gebucht werden. In den kommenden Monaten wird der Deutsche Rohstoff USA zusätzlich eine Steuererstattung von voraussichtlich 7,5 Mio. USD zufließen.

Der Einfluss der Corona-Krise und ...

