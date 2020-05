Die Deutsche Telekom hat positive Quartalszahlen veröffentlicht. Das treibt die Kurse am Donnerstag an. Die Notierungen befinden sich in einem intakten Aufwärtstrend, stehen jetzt aber vor einem größeren Widerstand. Andererseits aber zeigen sich die Kurse als solide unterstützt. Warum Anleger sich die "T-Aktie" greifen, warum der Titel...

Den vollständigen Artikel lesen ...