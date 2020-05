Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz der seit März geltenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie den Umsatz gesteigert und das operative EBIT auf Vorjahresniveau gehalten. In Ermangelung einer Unternehmensprognose wegen der Corona-Krise setzen die Analysten Kursziel und Rating weiterhin aus.

Nach Analystenaussage sei die Entwicklung im ersten Quartal vom akquisitionsbedingt und organisch gewachsenen Kerngeschäftsfeld Fotofinishing getragen worden. In Summe habe das Unternehmen bislang durch die positive Entwicklung im Fotofinishing die negativen Auswirkungen der vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie behördlich angeordneten Beschränkungen auf die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck aufgefangen. Auch im April stelle sich die Situation nach Vorstandsangaben insgesamt unverändert dar.

Nach Meinung der Analysten solle CEWE die Krise angesichts der starken Positionierung und Innovationsführerschaft gut überstehen können. Zudem bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 54 Prozent zum Quartalsende bilanziell sehr solide aufgestellt. Gleichwohl sehe der Vorstand aufgrund der Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie und ihrer möglichen Folgen für die einzelnen CEWE-Geschäftsfelder derzeit noch von der Abgabe einer die Krise berücksichtigenden Guidance ab. Vor diesem Hintergrund stelle auch GSC die Überarbeitung der Schätzungen weiterhin zurück. In der Folge setzen die Analysten das Kursziel und das Rating für die CEWE-Aktie unverändert aus.

