Frank Thelen hat sich an dem Weltraum-Startup Endurosat beteiligt. Presseinformationen zufolge liegt die Investitionssumme bei mehr als einer Million Euro. Über seine Beteiligungsgesellschaft Freigeist hat Frank Thelen mehr als eine Million Euro in das bulgarische Weltraum-Startup Endurosat investiert. Das hat der aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannte Investor gegenüber der Wirtschaftswoche bestätigt. Es ist das bislang größte Einzelinvestment seiner Firma. Endurosat stellt die Satellitenplattform Cubesat her und bietet außerdem ...

