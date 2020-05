marktEINBLICKE um 12: Fed zögert noch, Deutsche Telekom trotz Corona stabil und Wirecard kommt einfach nicht zur Ruhe

Am Donnerstag ging es für den DAX erneut in die Tiefe. Unter anderem, weil die Fed den Märkten und US-Präsident Donald Trump (noch) keinen negativen Leitzins geben möchte. Außerdem fragen sich Anleger in Zeiten von Corona auch, welche Rolle die EU zukünftig spielen wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,6% 10.375 MDAX -1,9% 23.105 TecDAX -1,5% 2.941 SDAX -1,8% 10.215 Euro Stoxx 50 -1,8% 2.760

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Im Fokus steht vor allem die Telekom, nachdem sich der Bonner Konzern zuletzt trotz Corona stabil präsentiert hatte. Im Gegensatz dazu kommt Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) einfach nicht zur Ruhe.

