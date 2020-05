Wie Habona Invest mitteilt, wird derzeit der planmäßige Verkauf aller Objekte aus dem Einzelhandelsfonds 04 vollzogen. Etwa zur Jahresmitte sollen die Auszahlungen an die Anleger erfolgen - sie dürfen sich auf satte Renditen freuen.Lidl, Rewe, Netto, Edeka - wer sich für einen Fonds aus dem Hause Habona Invest entscheidet, hat automatisch alle relevanten Nahversorger und Discounter im Portfolio. Das Konzept, in bonitätsstarke Einzelhändler in ganz Deutschland zu investieren, kommt bei Anlegern gut an - denn es ist nicht nur nachvollziehbar, sondern hat Anlegern bislang auch attraktive Auszahlungen beschert. Wie etwa der Branchendienst k-mi in seinem Report vom 14. April 2020 zusammenfasst, wurden die ersten drei Kurzläufer Habona Einzelhandelsfonds 01 bis 03, welche zwischen 2011 und 2013 platziert wurden, bereits erfolgreich und konzeptgemäß aufgelöst. Mit Ergebnissen nach plangemäß fünf Jahren Laufzeit in Höhe von 131 Prozent, 159 Prozent bzw. 149 Prozent wurden die Prospektangaben z.T. sogar übertroffen. "Die Habona Einzelhandelsfonds 04 bis 06 (in 2015, 2917 und 2019 geschlossen) leisten plangemäß Ausschüttungen in Höhe von 6,5 Prozent, 6,25 Prozent und 5,0 Prozent, womit der Initiator seine Leistungsfähigkeit bislang unter Beweis stellen konnte", resümieren die Sachwertspezialisten von k-mi.

