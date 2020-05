Unter den Anlegern in Europa wachsen die Zweifel an einem raschen Ende der Coronavirus-Krise. Die Furcht vor einer zweiten Welle an Neuinfektionen sowie die Sorge vor einer schweren Rezession lasteten am Donnerstag auf dem Aktienmarkt. Der Dax verlor 1,6 Prozent auf 10.375 Punkte, der EuroStoxx50 sank um 1,7 Prozent auf 2763 Zähler.

