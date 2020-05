In den vergangenen Tagen stieg der Zinkpreis an der Londoner Metallbörse (LME) um rund 20 % gegenüber seinen Ausverkaufskursen vom März 2020 bei 1.685 Dollar je Tonne. Ein Blick auf den Zink-ETF von Wisdom Tree verdeutlich die Dynamik.Auch wenn der Weg nach oben noch weit ist, so zeigt sich auch in der Entwicklung des Zinkpreises eine über verschiedene Basisrohstoffe hinweg sichtbare kleine Erholung, was nach dem scharfen Ausverkauf auch das wahrscheinlichste Szenario war.Diese Gegenbewegung dürfte nicht zuletzt von dem Angebotsschock getragen worden sein, der nach der Stilllegung vieler Minen im Zuge der Eindämmung des Corona-Virus ausgelöst worden war.

