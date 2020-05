Neuwied (ots) - Deutschlandurlaub liegt dieses Jahr im Trend. Im Westerwald locken neue Rundstrecken zu naturnahen Ausflügen mit dem E-Bike. Stille Seen, romantische Dörfer, malerische Bachtäler und herrliche Panoramen säumen die Geheimtipps abseits bekannter Strecken. 16 neue Rad-Runden für Genießer stellt der E-Bike-Führer "Westerwald" aus der Buchreihe "traumtouren" vor.



Rückenwind aus dem Akku macht völlig neue Entdeckungen zwischen Wäldern, Wasser und Wiesen möglich - und selbst ein Auf- und Ab zwischen Auen und Aussichtspunkten wird für Freizeitradler zum ungetrübten Vergnügen. Rad-Experte Hartmut Schönhöfer hat dazu besondere Rundtouren für E-Biker und sportliche Tourenradler erkundet, die bisher weitgehend unbekannt sind. Das Angebot reicht von der kurzen Feierabendrunde durch die Backesdörfer mit 16 Kilometern bis zum sechsstündigen Tagesausflug zu fünf Seen mit 80 Kilometern.



Alle Routen verbinden Natur-, Kultur- und Genusserlebnisse und jede für sich verspricht einen erlebnisreichen Tag auf dem Sattel. Für die längeren Strecken gibt es Vorschläge zu Abkürzungen, zusätzliche Tipps führen zu lohnenswerten Abstechern. Ausführlich und übersichtlich beschrieben werden Anfahrts-, Park- , Rast- und Einkehrmöglichkeiten. Wer über ein Smartphone oder ein Fahrrad-Navi verfügt, kann sich unkompliziert vom Himmel führen lassen: Alle Routen lassen sich für unterwegs als *gpx-Track für Smartphones und Fahrrad-Navis laden, per QR-Code funktioniert die Anbindung an die Gratis-App "traumtouren" besonders einfach und schnell. Buchtipp: traumtouren E-Bike und Bike Westerwald, 16 Rundtouren, 192 Seiten, 14,95 Euro, www.ideemediashop.de (http://www.ideemediashop.de/)



