München (ots) -Eine neue App sorgt für Scherzrasen: Ob schwarzer Humor oderFlachwitze, Stand-up oder Sketche, Newcomer oder alter Comedy-Hase:Die neue Comedy-App Smyle von ProSiebenSat.1 bietet besteVideo-Unterhaltung mit Spaßgarantie. Der virtuelle Comedy-Club bietetseinen Nutzern brandneue und etablierte Comedy-Videos, dieabwechslungsreich und auf den individuellen Humor zugeschnitten sind.Mit dabei: die unerschrocken ehrliche Maria Clara Groppler, deramtierende Sieger des "Comedy Grand Prix" Thorsten Bär, der rollendeCarl Josef, Markus Krebs mit seinem doppeldeutigen Ruhrpott-Charme,Salim Samatou von RebellComedy, "Goldene Kamera"-Gewinner Joseph"DeChangeman" Bolz und viele mehr. Alle Clips sind redaktionellgeprüft und für die Nutzer ausgewählt.So funktioniert SmyleDer Fokus liegt bei Smyle auf den Comedy-Inhalten, das Erlebnis wirddurch spezielle Features vervollständigt. Das Herzstück derComedy-App ist der Highlight-Feed. Kurze Ausschnitte geben eineVorschau auf die beliebtesten bis zu zehnminütigen Comedy-Videos.Wenn ein Highlight den Humor des Nutzers trifft und die Mundwinkelnach oben gehen, führt die Swipe-up-Bewegung zum kompletten Video.Über verschiedene Mechaniken stellt die App sicher, dass dem Nutzerimmer das Beste für seinen individuellen Geschmack bereitgestelltwird. So findet jeder genau die Comedy-Unterhaltung, die ihm gefällt.Mit dem Smyle-Button haben Nutzer die Möglichkeit, direktes Feedbackzu lustigen Momenten in einem Video zu geben. Die daraus generierteLachkurve zeigt auch anderen Usern sofort die witzigsten Stellen imClip, zu denen sie dann direkt springen können. Wer seineLieblings-Comedians bereits gefunden hat, entdeckt in ihrenjeweiligen Feeds mit Hilfe der Lachkurve sofort die besten Momente.Smyle ist ab sofort im App Store und bei Google Play verfügbar.Über SmyleSmyle ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Digital GmbH und steht fürein breites und qualitativ hochwertiges Angebot an Comedy. Das Zielder Comedy-App: ihre Nutzer schnell und überall zum Lachen zubringen. Die App ist im App Store und bei Google Play verfügbar undbietet nutzerzentriertes Entertainment.