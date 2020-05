++ Ausverkauf an den Aktienmärkten hält an ++ DE30 unterschreitet 10.500-Punkte-Marke ++ RWE (RWE.DE) steigerte das EBIT im 1. Quartal um 27% im Jahresvergleich ++Die Aktien in Europa bewegen sich weiter nach unten, da die Anleger die Erholungsrallye in Frage stellen. Die Besorgnis über eine zweite Infektionswelle und der Zustand der Beziehungen zwischen USA und China spielen eine Rolle. Die Aktien aus Portugal sind am stärksten betroffen, während die Aktien aus Russland am widerstandsfähigsten sind. Alle 19 Sektor-Subindizes aus dem STOXX Europe 600 notieren tiefer, wobei die Autohersteller die größten Nachzügler sind. Quelle: xStation 5 Der DE30 bereitet sich möglicherweise auf eine ...

