Noch keine klare Tendenz zeichnet sich für die Eröffnung der Wall Street am Donnerstag ab. Die Anleger warten gespannt auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die einen zeitnahen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Wirtschaft zeigen dürften. Die Lage am Arbeitsmarkt ist wichtig für die Verbraucherstimmung der Amerikaner, denn die US-Ökonomie lebt vor allem vom Inlandskonsum.

Hauptthema ist spätestes seit den pessimistischen Ausführungen von US-Notenbankchef Powell am Vortag die voraussichtlich zähe Erholung der Wirtschaft. "Das Tempo der Erholung wird wohl enttäuschen, weil die Aufhebung der Sperrmaßnahmen die Wirtschaft nicht auf das Vorkrisenniveau bringen wird", sagt Portfoliomanager Hani Redha von PineBridge Investments. Die politischen Maßnahmen verhinderten eine Depression, aber sie dürften kaum eine tiefe Rezession verhindern können. An den Märkten wurde dagegen in den vergangenen Wochen immer wieder auch das optimistischere Szenario einer V-förmigen, also schnellen und starken Erholung gespielt.

Der Kurs von Cisco Systems steigt vorbörslich um 2,1 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hat. Der Umsatz reduzierte sich gleichwohl um 8 Prozent auf 12 Milliarden Dollar. Als Nettogewinn wies Cisco 2,8 Milliarden Dollar aus. Mit seinen Projektionen für das vierte Quartal bewegt sich Cisco in etwa im Rahmen der kursierenden Analystenschätzungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 06:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.