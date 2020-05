Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagshandel ihre Verluste klar ausgeweitet. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 12.00 Uhr um deutliche 2,52 Prozent auf 2.110,46 Einheiten und steht damit bereits vor seinem 4. Minustag in Folge. Damit zeichnet sich in Wien eine tiefrote Wochenbilanz ab.Auch an den europäischen Leitbörsen setzt sich die trübe Anlegerstimmung fort. Weitere Impulse könnte ...

