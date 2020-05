A.S. Création Tapeten AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 EUR je Aktie für 2019. Erstes Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen.DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Quartals-/Zwischenmitteilung A.S. Création Tapeten AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 EUR je Aktie für 2019. Erstes Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen.14.05.2020 / 13:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5)Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 EUR je Aktie für 2019. Erstes Quartal 2020 im Rahmen der Erwartungen.Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Krise wurde die heutige Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, Europas führendem Tapetenhersteller, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten. Vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisentwicklung im Jahr 2019 wurde beschlossen, eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Jochen Müller, dankte allen Beschäftigten von A.S. Création für ihr großes Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet.Weiterhin wurde der Zwischenbericht zum 31. März 2020 präsentiert. Der Konzernumsatz blieb im ersten Quartal 2020 mit 37,8 Mio. EUR um 1,1 % leicht hinter dem Vorjahreswert von 38,2 Mio. EUR zurück. In Deutschland konnte A.S. Création trotz des im März eingeleiteten Lockdowns einen leichten Anstieg der Umsätze um 0,5 % realisieren. Hierbei profitierte A.S. Création von den Umsatzerfolgen der beiden Kampagnen "New Walls" und "Neue Bude 2.0", die im Rahmen der Internationalen Partnertage im Herbst 2019 vorgestellt und schwerpunktmäßig in den ersten beiden Monaten 2020 ausgeliefert wurden. In den restlichen Ländern der EU musste A.S. Création dagegen deutliche Umsatzeinbußen um 5,1 % hinnehmen. Hier waren die im Rahmen der Corona-Krise eingeführten Beschränkungen teilweise weitreichender als in Deutschland. Insbesondere in Frankreich sind die Umsätze mit Tapeten und Dekorationsstoffen in der zweiten Märzhälfte dadurch fast vollständig zum Erliegen gekommen. Ein deutliches Umsatzwachstum um 5,2 % realisierte A.S. Création hingegen in den osteuropäischen Ländern außerhalb der EU. Insgesamt lagen die Konzernumsätze im ersten Quartal 2020 - trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen - im Rahmen der Planungen.Die Ertragslage im ersten Quartal 2020 wird durch nicht zahlungswirksame Währungsverluste in Höhe von -3,5 Mio. EUR belastet, die aus der starken Abwertung des russischen und weißrussischen Rubels gegenüber dem Euro resultieren. Diese sind dafür verantwortlich, dass A.S. Création für die ersten drei Monate 2020 sowohl im operativen Ergebnis mit -1,5 Mio. EUR als auch im Ergebnis nach Steuern mit -2,3 Mio. EUR einen Verlust ausweisen muss. Anders stellte sich die Situation noch im ersten Quartal 2019 dar, als die osteuropäischen Währungen leicht gegenüber dem Euro an Wert gewannen, was seinerzeit zu Währungsgewinnen in Höhe von 0,7 Mio. EUR führte.Ohne Berücksichtigung dieser Währungseffekte hat sich die Ertragslage von A.S. Création in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres verbessert. So erhöhte sich das bereinigte operative Ergebnis um 0,5 Mio. EUR von 1,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2019 auf 2,0 Mio. EUR im Berichtszeitraum und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Neben umgesetzten Kosteneinsparungen schlägt sich in diesem Anstieg die erfolgreiche Sortimentsentwicklung von A.S. Création der letzten Jahre nieder. Durch diese ist es A.S. Création gelungen, in einem wett-bewerbsintensiven Umfeld die eigene Rohertragsmarge auf dem hohen Vorjahresniveau zu halten.Der Vorstand kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös einschätzen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das gesamte Geschäftsjahr haben wird. Daher sieht sich der Vorstand auch nicht in der Lage, eine fundierte Aussage zu treffen, ob und wenn ja, in welchem Umfang die Gesamtjahresplanung 2020 nach unten anzupassen ist. Der Vorstand beabsichtigt daher, zu einem späteren Zeitpunkt über eine mögliche Anpassung der Gesamtjahresplanung zu entscheiden.Die Zahlen des Konzerns für das erste Quartal 2020 im Überblick:01.01.-31.- 01.01.-31.- Verän- 03. 03. d. 2020 2019 Umsatz T-EUR 37.814 38.234 - 1,1 % Operatives Ergebnis (EBIT) T-EUR -1.453 2.193 n.v. Ergebnis nach Steuern T-EUR -2.255 3.431 n.v. Ergebnis pro Aktie EUR/Ak- -0,82 1,24 n.v. tie Cash-flow aus betrieblicher T-EUR -2.742 1.576 n.v. Tätigkeit Investitionen T-EUR 1.179 1.074 9,8 % Abschreibungen T-EUR 1.533 1.530 0,2 % Anzahl der Mitarbeiter 764 749 2,0 % (Durchschnitt) Gummersbach, 14. Mai 2020A.S. Création Tapeten AGDer VorstandFür Rückfragen: Maik Krämer, Vorstand Finanzen und Controlling Telefon +49-2261-542 387, Fax +49-2261-542 304, E-Mail: m.kraemer@as-creation.deDer vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit: Sie können ihn entweder abrufen über www.as-creation.de oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Börngen, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach, Telefon +49-2261-542 350, E-Mail: investor@as-creation.de14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1045405Ende der Mitteilung DGAP News-Service1045405 14.05.2020