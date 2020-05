Goldman Sachs bleibt bullish für den Goldpreis. Für Chef-Rohstoffanalyst Jeff Currie bleibt Gold der beste Rohstofftrade des Jahres. Die UBS berichtet unterdessen von einem gestiegenen Interesse der Klienten an Goldinvestments.

Fed dämpft Hoffnungen auf v-förmige Erholung

Gold ist der einzige, börsengehandelte Rohstoff, der dieses Jahr ein nennenswertes Plus aufweisen kann. Heute Nacht stieg der Unzenpreis bis auf 1.720 Dollar. Charttechniker glauben, dass das den Beginn der nächsten Rallye darstellen könnte. Gleichzeitig verbuchten die allgemeinen Aktienmärkte wieder kräftige Verluste. Als Auslöser dieser Risk Off-Mentalität der Märkte gilt eine Rede von Federal Reserve-Chairman Jerome Powell. Der Notenbanker äußerte sich sehr skeptisch zur weiteren Konjunkturentwicklung in den USA und versetzte damit der Hoffnung auf eine V-förmige Erholung einen kräftigen Dämpfer. Neben einem höheren Goldpreis machte sich dies auch bei erneut kräftigen Zuflüssen in die Gold-ETFs bemerkbar. Gestern stiegen die Bestände der von Bloomberg erfassten Fonds um knapp 11 Tonnen, seit Monatsbeginn summieren sich die Zuflüsse nunmehr auf 64 Tonnen. Damit steuert der Mai auf ähnlich starke Zuflüsse wie der März und der April zu.

Goldman Sachs bleibt optimistisch für Gold

