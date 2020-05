Thema heute:

Nicht nur zu Corona Zeiten: Maximale Flexibilität als erstes Gebot für agiles Arbeiten

Die Corona-Pandemie hat dramatisch verdeutlicht, was für Büroarbeitswelten eigentlich auch zu "normalen" Zeiten grundlegend sein sollte: Wenn sich Marktbedingungen dynamisch verändern, ist maximale Flexibilität der Arbeitsplatzkonzepte das erste Gebot für agiles Arbeiten. Dann können adhoc Projekte initiiert, Teams formiert und Innovationsprozesse beschleunigt werden - oder auch, wie aktuell wegen Corona erforderlich, in kürzester Zeit Arbeitsplätze entfernt bzw. auf Distanz gebracht werden, um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.

Flächen und Räume nach aktuellem Bedarf "atmend" einzurichten, anstatt verdichtet angeordnete Workstations partiell mit Flatterband zu sperren, erscheint allerdings wesentlich zielführender und nachhaltiger, weiß man beim Möbelhersteller Wilkhahn. Die selbstorganisierte und jederzeit flexible Installation des eigenen Arbeitsplatzes macht Betroffene zudem zu wirklich Beteiligten in Veränderungs- und Innovationsprozessen. Sie sind nicht mehr "Konsumenten" eines statischen, mal voll belegten, mal halbverwaisten Büros, sondern "Akteure", die selbst gestalten und verändern können. Mit der Weltneuheit Foldscreen von Wilkhahn wird diese, auf die menschlichen Potentiale und Bedürfnisse ausgelegte Vision Wirklichkeit: Foldscreen steht für variabel addierbare und faltbare Paneele zur visuellen und akustischen Abschirmung. Sie können jederzeit einen neutralen und dadurch universell nutzbaren Tisch in ein "Pop-up-Office" verwandeln - ob als Fokus-Arbeitsplatz, Prüfungstisch oder zonierte Werkbank.

Die Foldscreen-Module sind in Leichtbauweise aus anthrazitfarbenem, schallabsorbierendem und selbsttragendem PET-Akustikvlies ausgeführt, das bis zu 50% aus Recyklat besteht. Trotz der geringen Stärke erreichen sie durch einen dreischichtigen Aufbau schon in Frequenzen ab 700 Hertz sehr gute Absorptionswerte. Sie sind beidseitig pinnfähig und können zusätzlich mit Stoff bezogen werden, um sie auf Material- und Farbkonzepte des Interieurs abzustimmen. Je nach funktionaler Anforderung gibt es die für Tischbreiten von 140cm bis 200cm erhältlichen Front- und Seitenpaneele als aufgesetzte Ausführung in 40cm oder 50cm Höhe oder aber als angesetzte Version, die zusätzlich eine 30cm hohe Abschirmung unter der Tischplatte bietet.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.