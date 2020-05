LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet nach Zahlen von 30 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetdienstleister profitierte von den Auswirkungen der Corona-Krise, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dem neuen Kursziel komme der höher eingeschätzte Wert des Geschäfts mit Business Applications zum Ausdruck./mf/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

