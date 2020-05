Mit der heutigen Markteröffnung in Paris haben wir die am 07.04.2020 zu einem Einstandskurs von 350,00 Euro erworbene Aktie des weltgrößten französischen Luxusgüterkonzerns LVMH (FR0000121014) zum Kurs von 330,10 EUR (= -5,7 % seit Einstand) in unserem Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV zum Verkauf gestellt.Hintergrund dieser Verkaufsentscheidung ist zum einen eine zunehmend charttechnische Schwäche der Aktie, die den Kurs aus unserer Sicht auch durchaus noch weiter um ca. - 10 bis - 12 % korrigieren lassen kann.Aktienchart LVMH

