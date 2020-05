Paris (ots) - Jaha Dukureh zählt zu den führenden Aktivistinnen im globalen Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung und Kinderheirat und hat es geschafft, Gesetze zu ändern. Sie ist zudem UNO-Botschafterin (Goodwill Ambassador) für Afrika und war bereits für den Friedensnobelpreis nominiert - und das alles vor ihrem 30. Geburtstag.Heute ist Dukureh die erste Preisträgerin des Women of Worth Awards von L'Oréal Paris, die zur globalen Markenbotschafterin ernannt wurde. Sie ermutigt Frauen dazu, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Daher steht ihre neue Funktion für eine starke neue Richtung, die bekannte Botschaft von L'Oréal Paris in die Welt zu tragen: An sich selbst zu glauben, verleiht eine ungeheure Kraft.Schicksal - Weibliche Genitalverstümmelung und ZwangseheJaha Dukureh wurde in Gambia geboren. Schon wenige Tage nach ihrer Geburt wurde sie Opfer der Genitalverstümmelung, der teilweisen oder vollständigen Entfernung des äußeren weiblichen Geschlechtsorgans. Mit 15 wurde sie in den Vereinigten Staaten zur Heirat mit einem weitaus älteren Mann gezwungen. Mit 17 Jahren gelang ihr die Trennung von ihrem Ehemann. Später erwarb sie einen Bachelor- und Master-Abschluss in Non-Profit-Management an der University of Central Florida. Dukureh ist "die Frau, die Nein zur weiblichen Genitalverstümmelung gesagt hat"*. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Glaubenssysteme hinter der Genitalverstümmelung und Kinderheirat infrage zu stellen, deren Opfer sie selbst als junges Mädchen wurde.Woman of Worth - Eine Frau mit Selbstbewusstsein2013, im Alter von 24 Jahren, gründete Jaha Dukureh "Safe Hands for Girls". Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, weibliche Genitalverstümmelung und Kinderheirat zu beenden, und bietet betroffenen Frauen eine sichere Bleibe. 2015 zeichnete L'Oréal Paris Dukureh als Woman of Worth aus und sprach ihrer Organisation finanzielle Mittel zu, um die Auswirkungen ihrer Arbeit noch weiter voranzutreiben. Bis heute hat "Safe Hands for Girls" schätzungsweise 1 Million Mädchen und Frauen vor einer Genitalverstümmelung bewahrt, darunter auch Dukurehs eigene Schwester, nachdem sie ihren Vater davon überzeugt hatte, mit dieser grausamen Tradition zu brechen. Außerdem kämpft "Safe the Hands for Girls" gegen die rund 15 Millionen Zwangsehen von Kindern, die jährlich stattfinden.Globale WirkungEine einzelne Frau hat es durch mutiges und beharrliches Engagement geschafft, das Gesetz zu ändern. Nur wenige Tage nach ihrem Treffen mit Regierungsvertretern in ihrem Heimatland Gambia verbot der damalige Präsident die weibliche Genitalverstümmelung.Ihr unermüdlicher Aktivismus blieb nicht unbemerkt: Sie wurde 2016 vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten ernannt. 2018 war sie für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt im selben Jahr die Eleanor-Roosevelt-Val-Kill-Medaille "in Anerkennung von Persönlichkeiten, deren weitreichender Einfluss unsere Welt zu einem besseren Ort macht". Außerdem wurde sie zur regionalen UNO-Botschafterin für Frauen in Afrika ernannt. Dukureh nutzte diese wirkungsvolle Plattform dazu, sich international gegen Genitalverstümmelung und Kinderheirat einzusetzen. Der Dokumentarfilm "Jahas Versprechen" von 2017 zeigt das respektvolle Feingefühl, mit dem es ihr gelingt, althergebrachte Denkweisen zu verändern und kulturelle Normen umzukrempeln, die diese verheerenden Traditionen über Generationen hinweg aufrechterhalten haben.WORTH ITJaha Dukureh kämpft für Veränderung und das Empowerment von Frauen. Sie gibt ihr Debüt für L'Oréal Paris 2020 in der Kampagne für Color Riche."Globale Botschafterin von L'Oréal Paris zu sein, bedeutet auch, dass sich die L'Oréal Paris Familie mir in meinem Kampf für das Empowerment der Frauen zur Verteidigung ihrer Rechte anschließt. Die Unterzeichnung eines Vertrags mit der führenden Kosmetikmarke unterstreicht meine Überzeugung: Die Genitalverstümmelung definiert weder mich noch andere Frauen, auch wenn wir mit ihren Auswirkungen leben müssen. L'Oréal Paris zu vertreten, gibt mir die Möglichkeit, meine Stimme für Frauen und den Schmerz, den sie erlitten haben, zu erheben. Ich könnte nicht stolzer sein, die Botschaft von L'Oréal Paris zu teilen: Glaub an dich selbst, deine Stimme zählt. Ja, du bist es dir wert." Jaha Dukureh"Wir freuen uns sehr, Jaha Dukureh als globale Botschafterin in der L'Oréal Paris Familie willkommen zu heißen. Dukureh ist Preisträgerin des Women of Worth Awards und war bereits für den Friedensnobelpreis nominiert. Ihr furchtloser Aktivismus hat bis heute das Leben von mehr als 1 Million Mädchen verändert. Ihre Stärke hat viele Menschen dazu ermutigt, für das Recht auf ihr eigenes Leben einzutreten. 