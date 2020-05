Das Stadtwerk am See mit Sitz in Friedrichshafen positioniert sich nun auch als Dienstleister für die Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGA) und das Messdatenmanagement (MDM). Dabei setzt das Unternehmen auf die Wilken-Lösungen P/5 SMGA Suite und P/5 MDM. "Sowohl die Usability als auch die tiefe Integration in die weiteren Anwendungen der Wilken-Branchenlösung ENER:GY haben uns überzeugt. Denn so können wir die mit der SMGA und dem MDM zusammenhängenden Prozesse einfach und vielfach automatisiert abbilden", erklärt Markus Seeger, Prokurist beim Stadtwerk am See, die Gründe für die Entscheidung. Für den Betrieb der P/5 SMGA Suite setzt er auf den Plattformanbieter Tremondi, der die Wilken-Systeme in entsprechend zertifizierten Rechenzentren als SaaS-Lösung anbietet. Das Stadtwerk am See selbst ist nach ISO 27001 zertifiziert und hat die Konformität nach TR 03109-6 sowie der Certificate Policy (TR 03109-4) des BSI attestiert bekommen. Das Stadtwerk am See wird in den kommenden Jahren rund 6.000 eigene intelligente Messsysteme ausrollen. Zusammen mit weiteren fünf kleinen und mittleren Versorgern, die das Unternehmen als IT-Dienstleister betreut, kommen die Friedrichshafener auf rund 15.000 iMsys. Darüber hinaus sollen bundesweit weitere Stadtwerkemit dem neuen Angebot angesprochen werden. Mehr als Zählerdaten Neben den Zählerdaten, die über die Smart-Meter-Gateways übermittelt werden, will das Stadtwerk am See künftig weitere Messwerte in das Messdatenmanagement integrieren. "Im ersten Schritt werden wir unser LoRaWAN anbinden, über das wir heute schon zahlreiche Messwerte erfassen, von der Schachtwasserhöhe bis hin zu den Pegelständen an den Flüssen", erläutert Markus Seeger. Ein weiteres Thema, das jetzt schnell angegangen werden soll, ist das Mehrsparten-Metering. "Künftig werden wir zudem weitere Mehrwertdienste aufbauen, wie etwa die Steuerung dezentraler Erzeuger und Verbraucher über das CLS-Management. Auch die Lösung für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung soll angebunden werden", so Seeger. Über das Stadtwerk am See Das Stadtwerk am see versorgt mit 340 Mitarbeitern über 80.000 Haushalte im Bodenseekreis und darüber hinaus mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Immer größere Bedeutung hat das energienahe und IT-Dienstleistungs-Geschäft für große und kleine Unternehmen sowie für Kommunen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit rund 620 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

