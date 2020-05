BERLIN (dpa-AFX) - Die alternierende Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund, Annelie Buntenbach, ist aus diesem Ehrenamt ausgeschieden. Sie verabschiedete sich nach 14 Jahren als Vertreterin der Versicherten an der Spitze der Deutschen Rentenversicherung in den Ruhestand, teilte die DRV Bund am Donnerstag in Berlin mit. Über ihre Nachfolge entscheide der Bundesvorstand im August 2020 in Berlin.



In ihrem Hauptamt als geschäftsführendes Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) verantwortete Buntenbach - bis Mai 2020 - unter anderem die Themenbereiche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Von 1994 bis 2002 saß Buntenbach für die Grünen im Bundestag./rm/DP/mis

