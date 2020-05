Düsseldorf/Hedeper (ots) - Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie im Mai geht an ein kleines Dorf in Niedersachsen: Vier Teilnehmer aus Hedeper gewinnen gemeinsam eine Million Euro. 500.000 Euro davon gehen an einen Glückspilz im gewinnenden Postcode 38322 AM, weitere 500.000 Euro teilen sich drei Glückliche in der zugehörigen Postleitzahl 38322. Die Schecks brachte TV-Moderator Kai Pflaume persönlich vorbei.In Hedeper wohnen knapp 500 Menschen - vier von ihnen sind nun um insgesamt eine Million Euro reicher. Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie geht im Mai an das Dorf im östlichen Niedersachsen. Über den Hauptgewinn in Höhe von 500.000 Euro freut sich Robert* im Sieger-Postcode 38322 AM. Weitere 500.000 Euro teilen sich drei Glückliche in der zugehörigen Postleitzahl 38322. Nicole* und Lukas* jubeln über je 125.000 Euro, Katja* ist dank ihrer zwei Lose nun sogar um 250.000 Euro reicher. Überrascht wurden die vier Gewinner gleich doppelt: Denn die dicken Schecks in den goldenen Umschlägen überreichte ihnen der TV-Moderator und Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie Kai Pflaume persönlich - natürlich mit Mundschutz und Sicherheitsabstand.Kai Pflaume bringt 500.000-Euro-ScheckRobert ist sichtlich überrascht, als Kai Pflaume plötzlich vor seiner Tür steht. Er wusste zwar, dass er etwas gewonnen hat und jemand einen Scheck vorbeibringen würde. Aber mit dem bekannten TV-Moderator und vor allem einem Gewinn von 500.000 Euro hatte der 54-Jährige nicht gerechnet: "500.000! Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel bekommen würde. Eine halbe Million Euro! Danke, ich freue mich sehr. Und auch meine Frau und die Kinder." Der zweifache Vater ist ebenso wie seine Frau Bettina* gehörlos. Seit einem schweren Autounfall kann der ehemalige Zerspannungsmechaniker außerdem nicht mehr arbeiten. Der Gewinn wird also mit Sicherheit sein Leben verändern. Was Robert und seine Familie nun mit dem vielen Geld vorhaben, haben sie uns allerdings (noch) nicht verraten.250.000 Euro direkt im ersten MonatAuch Katja kann ihr Glück kaum fassen, als Kai Pflaume ihr die zwei Schecks über jeweils 125.000 Euro überreicht. Die 51-Jährige ist erst seit Mai 2020 mit zwei Losen Teilnehmerin der Deutschen Postcode Lotterie - und direkt im ersten Monat gewinnt sie 250.000 Euro: "Ich habe mich erst vor ein paar Tagen ganz gemütlich auf dem Sofa übers Handy angemeldet. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe lieber in zwei Lose investiert". Von dem Geld will sich die zweifache Mutter nun als erstes ein neues Motorrad kaufen. Und trotz des plötzlichen Reichtums wird Katja wohl auch weiterhin beim Dorfbäcker arbeiten, für den sie derzeit auch die Bewohner von Hedeper mit Backwaren beliefert.Geld für Haus-Renovierung in HedeperNicole wiederum freut sich über 125.000 Euro - und ist erst einmal baff, als sie den großen Scheck in der Hand hält: "Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Es lohnt sich jedenfalls, auf dem Dorf zu wohnen!" Im Dorf Hedeper wird die 47-Jährige wohl auch noch eine Weile wohnen bleiben, denn von dem Geld möchte sie nun unter anderem ihr Haus renovieren. Genau das hat auch Lukas vor. Der 28-jährige Bergmann will gemeinsam mit seiner Familie das 120 Jahre alte Haus auf Vordermann bringen. 125.000 Euro werden da sicher locker reichen. Das Los der Deutschen Postcode Lotterie jedenfalls "hat sich gelohnt", sagt Lukas. "Und man hat nebenbei was Gutes getan."Lose, die den Unterschied machenBei der Deutschen Postcode Lotterie gewinnen nicht nur die Teilnehmer, sondern immer auch der gute Zweck. Denn mit 30 Prozent ihrer Losbeiträge unterstützen sie soziale und ökologisch nachhaltige Projekte in ihrer Umgebung. Nicht weit von Hedeper entfernt fördert die Soziallotterie in Braunschweig das Kunstprojekt "Was ist Identität, Heimat und Interkulturalität?" vom ROOTS - Förderverein Interkultureller Garten e.V. Die Initiative möchte dabei helfen, Flüchtlinge in Braunschweig und Umgebung zu integrieren. Mehr zu dem Projekt erfahren Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/roots-e-v).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Der Gewinner Robert wird mit einem Pseudonym genannt. Alle anderen im Text erwähnten Personen werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits mehr als 2.000 Projekte mit rund 42 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte (http://www.postcode-lotterie.de/projekte).Die Ziehung: Persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de (http://www.postcode-lotterie.de) oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 4. Juni.