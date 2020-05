Ort des Tages: Thales Kompetenzzentrum Wien. Technologiekonzern in Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. Das französische Unternehmen hat auch ein Kompetenzzentrum in Wien. Etwa 400 Mitarbeiter arbeiten dort im Bereich der Eisenbahntechnik, Österreich ist das Land mit der höchsten Dichte an elektronischen Stellwerken. Österreich ist zudem CEE-Hub der Thales Group. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)

