Mainz (ots) -Samstag, 16. Mai 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIch bin ChefDer Weg in die Selbstständigkeit ist nicht leicht. Besonders fürMenschen mit Behinderung. Trotzdem gründen viele von ihnen ihreigenes Unternehmen. Auch die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabstaus Berlin machte sich nach dem Jurastudium selbstständig, mit einereigenen Kanzlei. Was sie nicht sieht, hört und spürt sie. Pabstbeschäftigt zwei Angestellte.Für Menschen mit Behinderung ist die Selbstständigkeit manchmal dieeinzige Möglichkeit, überhaupt wieder am Arbeitsleben teilzunehmen.Dafür gibt es auch Einiges an Hilfe vom Staat. So fördert dasIntegrationsamt Darlehen oder Zinszuschüsse. Unter Umständen gibt esnoch weitere finanzielle Hilfen, wie beispielsweise Leistungen fürArbeitsassistenzen.Samstag, 16. Mai 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDeutschland macht auf - Grenzkontrollen werden abgebautSchwerstarbeit im Gesundheitsamt - Am Telefon gegen CoronaMalu Dreyer moderiert die Krise - Zwischen Vorsicht und LockerungDauercampingplätze jetzt heiß begehrt - Niederrhein statt NiederlandeSamstag, 16. Mai 2020, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGast: Fredi Bobic, Vorstand Sport Eintracht FrankfurtFußball-Bundesliga, 26. SpieltagTopspiel:Eintr. Frankfurt - Bor. M'gladbachBor. Dortmund - FC Schalke 04RB Leipzig - SC FreiburgHoffenheim - Hertha BSCDüsseldorf - SC PaderbornFC Augsburg - VfL WolfsburgFußball: Zweite Liga, 26. SpieltagJahn Regensburg - Holstein KielVfL Bochum - 1. FC HeidenheimErzgebirge Aue - SV SandhausenKarlsruher SC - Darmstadt 98Sonntag, 17. Mai 2020, 9.03 UhrsonntagsModeration: Michael SahrNatur purMitten in diesen unruhigen Zeiten entdecken immer mehr Menschen dieNatur vor der eigenen Haustür. Die einen genießen den täglichenSpaziergang, andere haben sogar einen eigenen Garten. DieCorona-Krise hat unser Land radikal verändert - glücklich, wer sichum die Zukunft des Jobs keine Sorgen machen muss. "sonntags - TV fürsLeben" begleitet Menschen, die ihr Leben radikal verändern musstenund mitten im Klimawandel lernen, sich neu zu orientieren.Sonntag, 17. Mai 2020, 12.15 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeGäste: Michael Schulte, Cesár Sampson, Johnny Logan, Ben Dolic unddie Hermes House Band.Sonntag, 17. Mai 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball-Bundesliga, 26. SpieltagNeustart nach der Corona-ZwangspauseFußball-Bundesliga: NachspielDas Revierderby: BVB gegen S04Fußball-Story: Robin GosensSpieler von Atalanta Bergamo, 3. TeilSport in Zeiten von CoronaAktueller BerichtLigen-Sport: Wie geht's weiter?Aktuelle Reportage