WIRECARD folgt dem Druck sowohl der Medien als auch der Aufsichtsbehörden nebst einem Shorter und seinem Beiwerk. Markus Braun legte am Dienstag die Ergebnisse vor. Die Umsätze des ersten Quartals lassen sich in etwa hochrechnen. Das ergibt eine annualisierte Größe um 3 Mrd. €. In ca. zwei Jahren dürften es etwa 4,5 bis 5 Mrd. € mehr sein. 11 Mrd. € sind die Ausgangslage für den Wert von WIRECARD, nachdem die Negativmeinungen bei 80 € auf einen Boden gestoßen waren. Wo liegt der Wert von WIRECARD in zwei Jahren?



17 bis 18 Mrd. €, wie vor einigen Monaten viele Analysten meinten, sind zu üppig. Eine Wachstumsprämie um 15 % über dem Marktdurchschnitt lässt sich jedoch rechnen. Das ergibt Kurse von zunächst 130 € als Mittelwert. Damit ist WIRECARD die zweitwichtigste Tech-Aktie im DAX.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die aktuelle Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger u.a. bei WIRECARD positionieren sollten.



