NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel gehen. Vorbörsliche Daten zum wöchentlichen Arbeitsmarkt lieferten einen zeitnahen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Wirtschaft. Und da sieht es weiter trübe aus. Mit 2,98 Millionen haben noch mehr Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Immerhin ist die Zahl gegenüber der Vorwoche wie erwartet gesunken. Die Lage am Arbeitsmarkt ist wichtig für die Verbraucherstimmung der Amerikaner. Die US-Ökonomie lebt vor allem vom Inlandskonsum.

Hauptthema ist spätestens seit den pessimistischen Ausführungen von US-Notenbankchef Powell am Vortag die voraussichtlich zähe Erholung der Wirtschaft. "Das Tempo der Erholung wird wohl enttäuschen, weil die Aufhebung der Sperrmaßnahmen die Wirtschaft nicht auf das Vorkrisenniveau bringen wird", sagt Portfoliomanager Hani Redha von PineBridge Investments. Die politischen Maßnahmen verhinderten eine Depression, aber sie dürften kaum eine tiefe Rezession verhindern können. An den Märkten wurde dagegen in den vergangenen Wochen immer wieder auch das optimistischere Szenario einer V-förmigen, also schnellen und starken Erholung gespielt.

Dollar gesucht

Der Dollar zeigt sich gegen die Hauptwährungen im Aufwind. Teilnehmer sprechen von Risikoaversion, die der Weltwährung Nummer eins zugute kommt. Selbst gegen den sicheren Hafen Yen rückt der Greenback vor. Der Euro sackt ab auf 1,0780 Dollar. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent.

Der Goldpreis pendelt seitwärts volatil um 1.716 Dollar. Damit zeigt er angesichts des festen Greenback eine gewisse Stärke. Die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.717 Dollar.

Der Ölpreis läuft aufwärts, weil die Förderländer und -unternehmen ihre Produktion massiv beschneiden. Zudem ist angesichts der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen mit einem allmählichen Anziehen der Nachfrage zu rechnen. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 2,6 Prozent auf 25,96 Dollar je Barrel, Brent gewinnt 2,2 Prozent auf 29,83 Dollar.

US-Anleihen sind in dem sicherheitsorientierten Umfeld gesucht. Die Zehnjahresrendite sinkt mit steigenden Notierungen um 3,5 Basispunkte auf 0,61 Prozent.

Der Kurs von Cisco Systems steigt vorbörslich um 2,1 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hat. Der Umsatz reduzierte sich gleichwohl um 8 Prozent auf 12 Milliarden Dollar. Als Nettogewinn wies Cisco 2,8 Milliarden Dollar aus. Mit seinen Projektionen für das vierte Quartal bewegt sich Cisco in etwa im Rahmen der kursierenden Analystenschätzungen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,16 -104,9 5 Jahre 0,30 -1,8 0,31 -162,7 7 Jahre 0,47 -2,6 0,49 -178,1 10 Jahre 0,61 -3,5 0,65 -183,2 30 Jahre 1,29 -6,0 1,35 -178,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Uhr Mi, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0780 -0,35% 1,0806 1,0840 -3,9% EUR/JPY 115,41 -0,34% 115,46 115,94 -5,3% EUR/CHF 1,0511 -0,07% 1,0516 1,0518 -3,2% EUR/GBP 0,8849 +0,09% 0,8858 0,8864 +4,6% USD/JPY 107,02 -0,04% 106,85 106,97 -1,6% GBP/USD 1,2186 -0,40% 1,2198 1,2228 -8,0% USD/CNH (Offshore) 7,1289 +0,24% 7,1102 7,1062 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.601,26 +2,60% 9.427,76 9.128,01 +33,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 25,96 25,29 +2,6% 0,67 -56,3% Brent/ICE 29,83 29,19 +2,2% 0,64 -53,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,95 1.715,55 +0,1% +1,40 +13,2% Silber (Spot) 15,51 15,65 -0,9% -0,14 -13,1% Platin (Spot) 763,75 760,00 +0,5% +3,75 -20,9% Kupfer-Future 2,33 2,35 -1,0% -0,02 -17,2% ===

May 14, 2020 08:53 ET (12:53 GMT)

