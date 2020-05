München (ots) - 13 Fernseh- und Free-TV-Premieren, darunter fünf deutschsprachige Produktionen. Start mit "Und wer nimmt den Hund?" am 29. Juni.Welcher Filmfan wünscht sich nicht seit Wochen das Kino zurück? Das SommerKino im Ersten lässt diesen Traum wahr werden und bringt ab dem 29. Juni 2020 montags um 20:15 Uhr und dienstags um 22:45 Uhr spannende und unterhaltsame Kinokost nach Hause. Mit Erfolgsfilmen wie "Und wer nimmt den Hund?", "Leberkäsjunkie", "Die Verlegerin", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "Ein Gauner & Gentleman" verwandelt das SommerKino im Ersten den heimischen Bildschirm in eine Kinoleinwand.13 Fernseh- und Free-TV-Premieren nationaler, wie internationaler vielfach ausgezeichneter Filmhighlights stehen 2020 auf dem Programm.Das SommerKino startet dieses Jahr am 29. Juni mit der Free-TV-Premiere der bissigen Ehekomödie "Und wer nimmt den Hund?" (ARD Degeto). Martina Gedeck und Ulrich Tukur spielen das wohlsituierte Paar Doris und Georg, das vor den Trümmern seiner über 20-jährigen Ehe steht und auf die Hilfe einer Trennungstherapeutin hofft. Unter der Regie von Rainer Kaufmann zeigt sich das preisgekrönte Hauptdarstellerduo von seiner komödiantischen Seite. Für beste Unterhaltung sorgen der feine Humor der Dialoge und die moderne Erzählweise.Die urbayerische Eberhofer-Reihe bricht alle Rekorde: Nicht nur die Bücher von Rita Falk - mittlerweile zehn Bände - erfreuen sich riesiger Beliebtheit, auch die inzwischen sieben Verfilmungen (ARD Degeto/BR) mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sind Zuschauermagneten und locken Jahr für Jahr Millionen Zuschauer ins Kino und vor den heimischen Fernseher im SommerKino des Ersten. In diesem Jahr feiert der "Leberkäsjunkie" seine Free-TV-Premiere, wenn es heißt: Schluss mit Leberkäs. Diesmal bekommt es der Eberhofer mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun - dem Cholesterin.Die internationalen Fernseh-Premieren warten diesmal mit starken Frauenrollen sowie exzellenten Schauspielerinnen und Oscar-Preisträgerinnen auf: Meryl Streep ("Die Verlegerin"), Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Penélope Cruz ("Offenes Geheimnis"), Jane Fonda und Diane Keaton ("Book Club - Das Beste kommt noch"), Shirley MacLaine und Amanda Seyfried ("Zu guter Letzt") sowie Claire Foy ("Solange ich atme").Großes Kino für zu Hause! - Alle Filme im ÜberblickSommerKino im Ersten, montags um 20:15 Uhr29. Juni 2020: Und wer nimmt den Hund?Bissige Trennungskomödie mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur inHöchstform.6. Juli 2020: Book Club - Des Beste kommt nochRomantische Best-Ager-Komödie mit den Hollywoodstars Jane Fonda,Diane Keaton, Mary Steenburgen, Candice Bergen sowie Don Johnson undAndy Garcia.13. Juli 2020: Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davonRoadmovie mit Elmar Wepper: Ein Gärner wirft allen Ballast von sichund möchte sich seinen Traum von einem Flug zum Nordkap erfüllen!20. Juli 2020: Die VerlegerinSteven Spielbergs, mit Meryl Streep und Tom Hanks perfekt besetztes,Politdrama über die wahre Geschichte der "Pentagon Papers" und denKampf um die Pressefreiheit - in Zeiten von Fake News heute aktuellerdenn je.27. Juli 2020: Three Billboards Outside Ebbing, MissouriRegisseur Martin McDonaghs Meisterwerk über eine Mutter, die nichthinnehmen möchte, dass der Mord an ihrer Tochter ungesühnt bleibt.Hauptdarstellerin Frances McDormand und Sam Rockwell alsgewalttätiger Polizist wurden mit Oscars prämiert.3. August 2020: LeberkäsjunkieWenn im Provinzkaff Niederkaltenkirchen gemordet wird, dann beginntFranz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der wurschtigste PolizistNiederbayerns, seine sehr gemächlichen Ermittlungen.10. August 2020: Wie gut ist deine Beziehung?Beziehungskrise hausgemacht: Rührend nah und unterhaltsam inszeniert"Wir sind die Neuen"-Regisseur Ralf Westhoff die Beziehungskomödiemit Julia Koschitz und Friedrich Mücke. SommerKino im Ersten, dienstags um 22:45 Uhr7. Juli 2020: Ein Gauner & GentlemanHollywoodlegende und zweifacher Oscar-Preisträger Robert Redfordzeigt als lässiger Outlaw in der charmanten Kinokomödie alle Facettenseines Könnens.14. Juli 2020: Solange ich atmeDer ehemalige "Spider-Man"-Darsteller Andrew Garfield spielt dieHauptrolle in dem auf einer wahren Geschichte beruhenden Drama - einPlädoyer für Zusammenhalt, Selbstbestimmung und Inklusion.21. Juli 2020: Zu guter LetztDie inzwischen 86-jährige Oscar-Preisträgerin Shirley MacLaine inBestform. Publikumsliebling Amanda Seyfried spielt den Gegenpart indieser herrlichen Generationenkomödie über eine ungewöhnlicheFreundschaft.28. Juli 2020: Fisherman's Friends - Vom Kutter in die ChartsIm Jahr 2010 stürmte der Shanty-Männerchor "Fisherman's Friends" miteinem Folk-Album die britischen Charts. Die ungewöhnlicheErfolgsgeschichte ist Vorlage für das charmante Feel-Good-Movie.4. August 2020: Offenes GeheimnisIn dem Psychothriller steht das Oscar-prämierte Traumpaar PenélopeCruz und Javier Bardem wieder gemeinsam vor der Kamera.11. August 2020: Der TrafikantDie gleichnamige Bestseller-Verfilmung zeigt den jungen Simon Morzéan der Seite des großen Bruno Ganz in seiner letzten Rolle alsSigmund Freud. Die Filme des SommerKinos sind Koproduktionen und Lizenzerwerbe der ARD Degeto für Das Erste.