Speyer (ots) - Der Kreditvermittler Maxda verzeichnet ein erhöhtes Aufkommen an Krediten, die online angefragt und per Postident abgeschlossen werden.Die Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung im Rahmen der Corona Krise führen zu einer deutlichen Veränderung beim Abschluss von Privatkrediten. "Während der Anteil der per Postident-Verfahren abgeschlossenen Kredite vor der Pandemie nur einen geringen Prozentsatz bei Maxda betrug, werden aktuell bereits über 60 Prozent aller Kredite auf diesem komfortablen Weg abgeschlossen", erklärt Geschäftsführer Oliver Hierold.Maxda bietet die bewährten Postident-Verfahren bereits seit mehreren Jahren an. "Um ergänzend eine absolut kontaktlose Möglichkeit anzubieten, wird Maxda ab Sommer 2020 das Video-Ident-Verfahren einführen", so Hierold weiter.Darüber hinaus bietet Maxda auf Wunsch die Option, eine Beratung vor Ort zu erhalten. Über 50 gut ausgebildete Finanzberater stehen deutschlandweit auch während der Corona Pandemie zur Verfügung. Die Spezialisten für beratungsintensive Kredite besuchen Interessenten kostenlos und unverbindlich."Unsere Finanzberater haben ausführliche Hygiene-Schulungen erhalten und halten selbstverständlich die offiziellen Corona-Schutzmaßnahmen ein. Insbesondere bei Krediten mit Beratungsbedarf wie beispielsweise bei Immobilienfinanzierungen, nachrangigen Grundschulddarlehen und Umschuldungen führt die persönliche Beratung auch in schwierigen Fällen häufig zu einer Lösung", so Hierold abschließend.Anfragen können online unter https://www.maxda.de/anfrage/ gestellt werden.Über Maxda:Maxda ist einer der größten Finanzdienstleister mit Sitz in Deutschland. Der Kreditvermittler ist auf Kredite für Privatpersonen spezialisiert und arbeitet mit über 40 Banken zusammen. Einer breiten Öffentlichkeit wurde Maxda als Sponsor von Sport-Events sowie durch großflächige TV-Präsenz bekannt.Pressekontakt:Holger WeishauptTelefon: +49(0)6232-68634031Email: h.weishaupt@maxda.deOriginal-Content von: Maxda Darlehensvermittlungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109351/4597354