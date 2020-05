Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta028/14.05.2020/15:17) - Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.740.131 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.740.131 JA-Stimmen 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019. Präsenz: 19 Aktionäre mit 1.731.365 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.731.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 13,04 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.731.365 JA-Stimmen 19 Aktionäre mit 1.731.365 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019. Präsenz: 19 Aktionäre mit 1.731.365 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.731.365 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 13,04 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.731.365 JA-Stimmen 19 Aktionäre mit 1.731.365 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.740.131 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.740.131 JA-Stimmen 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.740.131 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.740.131 JA-Stimmen 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7.1: Wahl von DDr. Karl Michael Millauer in the Aufsichtsrat. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.740.131 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.740.131 JA-Stimmen 21 Aktionäre mit 10.675.131 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 65.000 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7.2: Wahl von Dr. Boris Nemsic in the Aufsichtsrat. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.740.131 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.740.131 JA-Stimmen 19 Aktionäre mit 10.614.131 Stimmen. NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 126.000 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands der FREQUENTIS AG. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.737.631 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,86 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.737.631 JA-Stimmen 20 Aktionäre mit 10.737.431 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 200 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 2.500 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Aufsichtsrats der FREQUENTIS AG. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.737.631 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,86 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.737.631 JA-Stimmen 20 Aktionäre mit 10.737.431 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 200 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 2.500 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über den Long Term Incentive Plan 2020. Präsenz: 22 Aktionäre mit 10.740.131 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.739.915 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.739.915 JA-Stimmen 20 Aktionäre mit 10.739.915 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 216 Stimmen.



(Ende)



