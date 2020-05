Der deutsche Aktienmarkt bleibt weiter im Rückwärtsgang und entfernt sich immer mehr von seinem erst Mitte vorletzter Woche erreichten Zwischenhoch bei 11.125 Punkten. Immer deutlicher werden die langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft durch den Lockdown aller großen Volkswirtschaften. Die EZB erwartet beispielsweise einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Eurozone von bis zu 12 Prozent. Und auch die FED rechnet mit kräftigen Rückgängen in den USA und kündigt an, weiter..

