Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nach der Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsmarktdaten weiterhin tief im Minus tendiert. Gegen 14.40 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit einem satten Abschlag von 2,94 Prozent bei 2.101,53 Einheiten und steht bereits vor seinem 4. Verlusttag in Folge. Damit zeichnet sich in Wien eine tiefrote Handelswoche ab.Belastend für den heimischen Markt ...

