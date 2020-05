Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat vor Beginn des wichtigen Fachkongresses ASCO schon erste Daten aus seiner Pipeline vorgelegt. So hat sich etwa der Produktkandidat Tiragolumab in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq als wirksam erwiesen. Dabei wurde die Kombination als Erstlinientherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt, wie Roche in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.Zugleich wurde diese Kombination mit einer Therapie verglichen, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...