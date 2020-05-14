DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTELSAT LUX. 18/23 REGS I0LA USL5150GAC26 BAW/UFN
INTELSAT LUX. 13/23 ITSA US458204AQ79 BAW/UFN
INTELSAT JACKSON HD.18/24 IN4A USL5137XAT65 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INTELSAT LUX. 18/23 REGS I0LA USL5150GAC26 BAW/UFN
INTELSAT LUX. 13/23 ITSA US458204AQ79 BAW/UFN
INTELSAT JACKSON HD.18/24 IN4A USL5137XAT65 BAW/UFN
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