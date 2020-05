SoftwareONE-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der GeneralversammlungEQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung SoftwareONE-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der Generalversammlung14.05.2020 / 16:18MedienmitteilungSoftwareONE-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der GeneralversammlungStans, Schweiz, 14. Mai 2020 - An der heutigen Generalversammlung von SoftwareONE Holding AG, einem führenden globalen Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den Aktionären genehmigt.An der heutigen Generalversammlung in Stans, die auf der Grundlage von Artikel 6a der Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 ohne Publikum stattfand, genehmigten die Aktionäre durch Stimmanweisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sämtliche Anträge.Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareONE: «In diesen beispiellosen Zeiten müssen wir alle die Art und Weise, wie wir kommunizieren und arbeiten, anpassen. Die diesjährige Generalversammlung von SoftwareONE wurde gemäss den Richtlinien der Bundesbehörden abgehalten, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen. Ich möchte unseren Aktionären meinen Dank und meine Anerkennung für ihr Verständnis und die kontinuierliche Unterstützung unseres Unternehmens aussprechen.»Die Generalversammlung genehmigte den Geschäftsbericht (einschliesslich Lagebericht), den statutarischen und konsolidierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 und in einer nicht bindenden (Konsultativ-)Abstimmung den Vergütungsbericht für 2019.Weiter wurde die Dividende von 0.21 CHF pro Aktie genehmigt, die am 22. Mai 2020 aus nicht schweizerischen Kapitaleinlagereserven ausbezahlt wird. Die Aktien werden ab 19. Mai 2020 ex-Dividende gehandelt, und Dividendenstichtag ist der 20. Mai 2020.Die Aktionäre stimmten sodann für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.Die Aktionäre wählten Daniel von Stockar erneut zum Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrats. Beat Curti, José Alberto Duarte, Andreas Fleischmann, René Gilli, Johannes Huth, Timo Ihamuotila, Peter Kurer, Marie-Pierre Rogers und Jean-Pierre Saad wurden für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2021 als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt, während sich Marina Nielsen nicht zur Wiederwahl stellte. Auch alle Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, Johannes Huth, Peter Kurer, Marie-Pierre Rogers und Daniel von Stockar, wurden von den Aktionären für eine einjährige Amtszeit bis zur Generalversammlung 2021 wiedergewählt.Die Aktionäre wählten Keller KLG, Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtszeit wieder.Des Weiteren genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung 2021 und die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021. Die Aktionäre stimmten auch für eine Erhöhung der maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.Die endgültigen Ergebnisse der Generalversammlung sind hier auf der Website von SoftwareONE verfügbar.KONTAKTPanthea Derks, Media Relations Tel. +41 44 832 82 03, panthea.derks@softwareone.comAnna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.comÜBER SOFTWAREONESoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt SoftwareONE Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Technologiestrategie, beim Kauf der richtigen Software- und Cloud-Lösungen zum richtigen Preis sowie bei der Verwaltung und Optimierung ihres Software-Bestands. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 5'400 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 StansCAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATIONThis media release may contain certain forward-looking statements relating to the group's future business, development and economic performance. Such statements may be subject to a number of risks, uncertainties and other important factors, such as but not limited to force majeure, competitive pressures, legislative and regulatory developments, global, macroeconomic and political trends, the group's ability to attract and retain the employees that are necessary to generate revenues and to manage its businesses, fluctuations in currency exchange rates and general financial market conditions, changes in accounting standards or policies, delay or inability in obtaining approvals from authorities, technical developments, litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause actual development and results to differ materially from the statements made in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to update or alter forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise.Ende der MedienmitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: SoftwareONE Holding AG Riedenmatt 4 6370 Stans Schweiz Telefon: +41 44 832 41 69 E-Mail: info.ch@softwareone.com Internet: www.softwareone.com ISIN: CH0496451508 Valorennummer: A2PTSZ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1045575Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1045575 14.05.2020