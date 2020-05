Media Markt und Saturn haben in den ersten Tagen nach der Wiederöffnung einen Kundenansturm erlebt. Wegen des durch die Ladenschließungen entstandenen Nachfragestaus seien die Umsätze in einzelnen Märkten doppelt so hoch gewesen wie normalerweise. Trotzdem versetzt Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann die Aktionäre in Panik.Ceconomy erwartet nicht, dass der Ansturm anhält. Düttmann rechnet eher mit düsteren Konjunkturaussichten, nämlich "dass die Konsumausgaben im Allgemeinen und auch für Unterhaltungselektronik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...