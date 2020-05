Melden Sie sich jetzt an, um die neuen Strecken und Anpassungsfunktionen kennenzulernen

Das mit Spannung erwartete kostenlose Kart-Rennspiel KartRider: Drift wird ab dem 3. Juni 2020 seine zweite geschlossene Beta-Version über den Nexon Launcher, Steam und Xbox One, einschließlich Xbox One X für plattformübergreifendes Spielen, bereitstellen. Spieler können sich hier registrieren, um ab heute an der zweiten geschlossenen Beta-Version teilzunehmen!

Spieler, die zur zweiten geschlossenen Beta-Version eingeladen wurden, erhalten eine Bestätigungs-E-Mail und können das Spiel ab dem 1. Juni 2020 um 19:00 Uhr PDT vorab herunterladen. Spieler, die an der ersten geschlossenen Beta-Version teilgenommen haben, werden automatisch aufgenommen.

Während der geschlossenen Beta-Phase werden den Spielern ein neuer Charakter,Diz sowie neue Skins für vorhandene Charaktere sowie zusätzliche Karts und Tracks vorgestellt. Die geschlossene Beta-Version wird auch neue Funktionen wie den Racing Pass und einen neuen Einzelspielermodus der Racing School präsentieren, in dem neue und erfahrene Spieler ihre Rennfähigkeiten verbessern können.

Die Anpassung wird ein großer Teil dieser geschlossenen Beta-Version sein, mit der Vorschau auf die neuen Wraps, mit denen Rennfahrer ihre Karts bemalen und einzigartige Designs für maximale Personalisierung erstellen können. Die Teilnehmer haben auch Zugang zu Kart-Upgrades, einschließlich der Auswahl des Nummernschilds, und können ihre Karts mit einer Reihe neuer Zubehörballons und Charakter-Emotes dekorieren.

Die Spieler sehen außerdem eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit einem neuen HUD und einem kontextbezogenen Rückspiegel. Das Matchmaking-Erlebnis wurde ebenfalls verbessert, da die Spieler aufgrund ihrer Leistung im Tutorial in die Warteschlange gestellt werden. Die Fahrphysik des Spiels wurde seit der ersten geschlossenen Beta-Version ebenfalls verbessert, um den Rennspaß zu verbessern.

Um Spieler zu belohnen, die sich während der geschlossenen Beta-Version anmelden, werden spezielle Login-Belohnungen freigeschaltet, darunter ein Turbo Tortoise Kart, ein Bunny Buggy Kart, ein Simian Scrapper Kart und ein Deuce Coupe Kart. Alle Beta-Teilnehmer erhalten beim offiziellen Start außerdem einen White Cloud Balloon-Artikel.

Spieler, die sich unter www.kartriderdrift.net für die geschlossene Beta-Version 2 anmelden, werden als KartRider: Drift mit HyperX, ViewSonic und DXRacer zusammenarbeiten, um exklusive Preise zu gewinnen.

Die geschlossene Beta-Version von KartRider: Drift wird weltweit auf dem Nexon Launcher, Steam, Xbox One, einschließlich Xbox One X, mit Ausnahme von Japan und China auf der Konsole verfügbar sein. Um eine vollständige Liste der verfügbaren Regionen anzuzeigen, folgen Sie bitte diesem Link.

Weitere Informationen über KartRider: Drift finden Sie unter www.kartriderdrift.net oder folgen Sie @KartRiderDrift auf Twitter, um die neuesten Updates und Informationen zu Wettbewerben und Werbegeschenken zu erhalten.

KartRider wurde 2004 eingeführt und ist ein äußerst beliebtes Multiplayer-Renn-Franchise mit mehr als 300 Millionen PC-Spielern. KartRider: Drift feiert sein Debüt beim westlichen Publikum und lässt sich von früheren Iterationen des Spiels inspirieren. Es bietet wettbewerbsfähige, driftgetriebene Rennaktionen mit verschiedenen Spielmodi und einer umfassenden Anpassung von Charakter und Kart. KartRider: Drift ist für PC Steam, Xbox One, einschließlich Xbox One X und Nexon Launcher (PC) völlig kostenlos verfügbar und bietet plattformübergreifende Funktionen, um Freunde herauszufordern, unabhängig von der Plattform, auf der sie sich befinden oder wo sie sich auf der Welt befinden.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. (kurz "Nexon"), genutzt und für ein einzigartiges westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

