Seit den Absturz der Edelmetalle Mitte März haben Gold, Silber, Platin und Palladium unterschiedliche Wege eingeschlagen. Dies liegt wohl teilweise an der zuvor deutlich abweichenden Entwicklung, die bei Palladium die Zeichen eher auf die Konsolidierung zuvor gemachter Gewinne gerichtet war. Zwar erholte sich Palladium in einer ersten Reaktion ebenfalls deutlich, gab diese Gewinne aber im Anschluss fast vollständig wieder ab.Anders die drei restlichen Edelmetalle. Gold, Silber und Platin hingehen waren insofern im gleichen Camp, dass sie nach dem Ausverkauf in einer schnellen ersten Gegenbewegung einen beachtlichen Teil der vorherigen Verluste wieder aufholten. Dies zeigt auch der Kursvergleich.

Den vollständigen Artikel lesen ...