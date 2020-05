Hamburg (www.fondscheck.de) - Wandelanleihen, also Anleihen die sich in Aktien umwandeln lassen, konnten im herausfordernden Umfeld der letzten Wochen erneut beweisen, dass sie Schwankungen am Aktienmarkt sehr gut abfedern können, so die Experten von Aramea Asset Management.Dies liege in erster Linie an der so genannten Konvexität, die diese Papiere ein Stück weit automatisch dem jeweiligen Marktgeschehen anpassen würden. Bei fallenden Kursen komme eher der Rentencharakter dieser Papiere zum Tragen, während bei steigenden Aktienkursen die Titel immer stärker mit der Aktienentwicklung mitlaufen würden. Dies sei abhängig vom so genannten Delta der Papiere, welches angebe, wie sensibel sich eine Wandelanleihe gegenüber der jeweiligen Aktie verhalte. Anders als bei einem gemischten Investment in Aktien und Anleihen entfalle somit der "Timing-Aspekt" - nicht nur in bewegten Marktphasen. ...

