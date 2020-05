Tagesausblick für 15.5.: DAX taucht ab. BIP-Zahlen und Lufthansa im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Talfahrt an den Börsen setzte sich heute fort. Rund zwei Prozent sackten die europäischen Aktienbarometer im Tagesverlauf ab. Einmal mehr verunsicherte der Coronavirus die Marktteilnehmer. Einer Analyse der Unternehmensberatung EY zufolge büßte der operative Gewinn der DAX-Unternehmen im ersten Quartal um 24 Prozent ein. Für das zweite Quartal wird gar noch ein größerer Rückgang erwartet. Morgen werden erste Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland und der Eurozone erwartet. Ob sie den Marktteilnehmern Impulse für eine Erholung liefern, bleibt zunächst offen. Nach dem Tief bei 10.160 Punkten konnte sich der DAX bis Handelsschluss deutlich erholen und schloss mit einem Minus von knapp zwei Prozent bei 10.320 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verlor leicht auf Minus 0,535 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,612 Prozent. Die Edelmetalle notierten mehrheitlich fester. Der Preis für eine Feinunze Gold verbesserte sich auf 1.730 US-Dollar. Beim Öl fehlen derzeit signifikante Impulse. Das Barrel Brent Crude Oil notiert weiterhin bei rund 30 US-Dollar.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Unternehmen im Fokus

Acht DAX-Titel schafften es bis Handelsschluss doch noch in die Pluszone. Die Deutsche Telekom profitierte dabei von guten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Die Deutsche Lufthansa plant das Flugangebot langsam zu erhöhen. Bis Ende Juni sollen 1.800 Verbindungen pro Woche angeboten werden. Das reichte für ein Tagesplus von zwei Prozent. Merck musste die Prognose für 2020 zurücknehmen und Wirecard ist im ersten Quartal langsamer gewachsen als erwartet. In der zweiten Reihe hat sich ThyssenKrupp etwas von den Verlusten der zurückliegenden Tage erholt und Shop Apotheke lieferte ein überraschend starkes Ergebnis in Q1 ab.

Morgen melden unter anderem Aurubis, Borussia Dortmund, GEA Group und Varta (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Rocket Internet lädt zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion

Deutschland - BIP 1. Quartal

Europa - Eurozone BIP 1. Quartal

USA - Einzelhandelsumsatz

USA - Industrieproduktion

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.410/10.500/10.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.990/ 10160/10240 Punkte

Der DAX setzte die gestrige Talfahrt heute fort und setzt bei 10.160 Punkten sein Tagestief. Am Nachmittag erholte sich der Index zwar um rund 180 Punkte. Dennoch blieb ein Verlust von knapp zwei Prozent. Der Trend ist weiterhin abwärtsgerichtet. Unterstützung findet der DAX aktuell bei 10.160/10.240 Punkten. Kippt der Index unter das heutige Tagestief droht eine Abwärtsbewegung bis 9.990 Punkte. Eine Erholung deutet sich frühestens oberhalb von 10.500 Punkten an.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 06.04.2020 - 14.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.05.2014 - 13.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4K 3,86* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX HX6B4V 1,99* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.05.2020; 18:01 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2C 3,62* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX HX6B2F 4,25* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.05.2020; 18:01 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose "Cashbuzz" App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.5.: DAX taucht ab. BIP-Zahlen und Lufthansa im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).