PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Zunehmende Konjunktursorgen haben Europas wichtigste Aktienmärkte auch am Donnerstag deutlich ins Minus befördert. Der Leitindex EuroStoxx 50 sackte im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit Anfang April ab und verlor letztlich 1,79 Prozent auf 2760,23 Punkte. Der Pariser Cac 40 schloss 1,65 Prozent tiefer bei 4273,13 Punkten. Der Londoner FTSE 100 sank um 2,75 Prozent.



Derzeit verabschiedeten sich immer mehr Anleger von der Erwartung einer zügigen V-förmigen Konjunkturerholung nach der Corona-Krise, bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Investoren sorgen sich um ungewisse Zweit- und Drittrundeneffekte der Pandemie - sowohl, was permanente Unternehmenspleiten und Arbeitsplatzverluste in der Wirtschaft angeht als auch was mögliche neue Infektionswellen anbelangt", so Stanzl./edh/he



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545

