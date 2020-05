Das Research-Haus Jefferies ist optimistisch für Flatex. Die Analysten haben Flatex in ihr Coverage aufgenommen und vergeben sofort ein "kaufen" mit dem Kursziel 43 Euro - derzeit notiert das Papier bei gut 30 Euro. In der Studie mit dem Titel "The New European Brokerage Powerhouse" sehen die Jefferies-Experten das Geschäftspotenzial und die Synergieeffekte durch den Zusammenschluss von Flatex und Degiro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...