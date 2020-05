Stuttgart (ots) - Vor vier Monaten noch konnte man in Berlin einen rundum zufriedenen Finanzminister sehen. Mitte Januar war das: Olaf Scholz verkündete damals stolz, dass der Bund das vorangegangene Haushaltsjahr mit einem Rekordüberschuss von 13,5 Milliarden abgeschlossen habe. Forderungen nach Steuersenkungen, aber auch nach neuen Schulden für zusätzliche Investitionen, blockte der SPD-Politiker routiniert ab: Es bleibe in den kommenden Jahren bei der schwarzen Null, also einem Bundeshaushalt ohne neue Schulden. Die Debatten von damals erscheinen heute so weit weg wie der Mond. Die Coronakrise hat vieles durcheinandergewirbelt, für die deutsche Finanzpolitik gilt das allemal.



