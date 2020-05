Modena, Italien (ots/PRNewswire) - Safe Spacer ist ein leichtes, tragbares Gerät, mit dem Arbeiter und Besucher die Möglichkeit haben, einen sicheren Abstand einzuhalten, wodurch Arbeitsstätten und öffentliche Orte ruhigen Gewissens wieder eröffnen und betrieben werden können.Safe Spacer verwendet die Ultrabreitbandtechnologie, funktioniert drahtlos, verfügt über einen wiederaufladbaren Akku und kann präzise erkennen, wenn sich andere Geräte in einem Radius von 2m/6ft befinden und den Träger durch einen visuellen, Vibrations- oder Audioalarm warnen.Der einfach anzuwendende Safe Spacer funktioniert mit einem zum Patent angemeldeten, vorkonfigurierten Algorithmus und muss nicht installiert werden und benötigt keine besondere Umgebung. Das Gerät kann bequem am Handgelenk, als Schlüsselanhänger oder in der Hosentasche getragen werden. Es bietet ultrapräzise Messungen auf bis zu 10cm/4' und ist somit mehr als zehn Mal genauer als Bluetooth-Anwendungen.Safe Spacer kann über Fabriken, Lager- und Bürogebäude auch von Besuchern öffentlicher Orte wie Schulen, Krankenhäusern, Fitnessstudios, Museen, Hotels, Kasinos, usw. verwendet werden. Da das Gerät so entwickelt wurde, dass es leicht desinfiziert werden kann, ist es außerdem wasserdicht. Zum Zweck der minimalen Handhabung funktioniert Safe Spacer drahtlos mit der kontaktlosen NFC-Technologie oder mit Bluetooth.Jedes Gerät verfügt über einen einzigartigen ID-Tag und einen fest verbauten Speicher, sodass das Gerät optional mit den Namen der Mitarbeiter versehen werden kann, um ungeplante Kontakte nachzuvollziehen. Zur Wahrung der hohen Datenschutzstandards, werden außer der Geräte-ID und der Umgebung keine Daten gespeichert.Für die anspruchsvolle Nutzung am Arbeitsplatz haben die Personal- oder Sicherheitsabteilungen durch eine optionale iOS-/Android-App die Möglichkeit, Mitarbeitern bestimmte IDs zuzuweisen, die täglichen Bewegungen ohne das Speichern sensibler Daten zu speichern und zu exportieren, Alarme zu konfigurieren, individuelle Distanzen/Alarmgrenzwerte festzulegen und weitere Funktionen zu nutzen.Safe Spacer wird in Italien hergestellt und wurde von IK Multimedia entwickelt, bei dem es sich seit 25 Jahren um das führende Unternehmen für Hard- und Software für das Schaffen von Musik für iPhone®, iPad® und Mac/PC handelt. Das Unternehmen hat außerdem Erfahrung in der Schaffung wireless-fähiger Audioprodukte und Apps. Vorstandsvorsitzender Enrico Iori teilt:"Wir haben den Safe Spacer entwickelt, um unsere italienisch Fabrikarbeiter dabei zu unterstützen, bei der Wiedereröffnung einen sicheren Abstand zu halten. Das Gerät ist einfach zu verwenden und kann schnell, privat und sicher eingesetzt werden und kann somit bequem in jeder Situation genutzt werden.Wir hoffen, dass diese Lösung andere Unternehmen dabei unterstützt, sich bei ihrer Wiedereröffnung ebenfalls sicher zu fühlen."Safe Spacer ist ab Anfang des 3. Quartals direkt über IK Multimedia für 99,99EUR/$ (netto) verfügbar; Mengenrabatte möglich.www.safespacer.netFür Informationen sowie zur Vorbestellung kontaktieren Sie: info@safespacer.netSafe Spacer ist ein eingetragenes Warenzeichen von IK Multimedia. Patent angemeldet. i Phone, iPad und Mac sind eingetragene Warenzeichen von Apple, Inc., mit Sitz in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1168064/safespacer.jpg (about:blank)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1168063/Safe_Spacer.jpg (about:blank)Pressekontakt:USA: Leslie Buttonowleslie.buttonow@ikmultimedia.comEuropa: Tiia HassinenTiia.Hassinen@ikmultimedia.comOriginal-Content von: IK Multimedia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106454/4597506