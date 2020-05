Mainz (ots) - So wie das Thema Corona von Forschern und medizinischem Personal Höchstleistungen fordert, muss die Politik auf allen Ebenen, vom Bund bis hinunter in die Kommunen, unter allerhöchstem Druck buchstäblich die Dinge regeln. Dass sie dabei nicht immer und von Anfang an alle Bedürfnisse und Konsequenzen berücksichtigen kann, bleibt angesichts der Größe der Aufgabe nicht aus. Festzuhalten ist, und dies ist auch eine Antwort auf die Krakeeler bei den Anti-Corona-Regeln-Demos: Deutschland ist grundsätzlich ein sehr gut regiertes Land, das zeigt sich in dieser Krise.



