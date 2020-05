Das erste Gespräch zwischen der Regierung und dem Schweizer Pharmakonzern Novartis rund um die Penicillinproduktion in Kundl in Tirol ist laut einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums "positiv" verlaufen. "Es war ein sehr konstruktives Gespräch," so die Sprecherin am Donnerstag zur APA.Wie Medien vergangen Woche berichtet hatten, erwägt Novartis, die Penicillinproduktion in Kundl einzustellen ...

